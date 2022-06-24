شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يواجه محمد الشوربجي فى ختام مجموعات بطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الجمعة، منافسات دور دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش المقامة في مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى يوم 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار، والتي يستضيفها مول العرب، بتنظيم أندية وادي دجلة.

وتشهد منافسات اليوم عدة مباريات مثيرة جاءت كالتالي:

ـ نوران جوهر والنيوزيلندية جويل كينج في تمام السابعة مساءً

ـ مازن هشام والبيروفي دييجو إلياس في تمام السابعة والنصف

ـ الأمريكية أماندا صبحي والانجليزية جورجينا كيندي في تمام الثامنة والربع

ـ علي فرج ومحمد الشوربجي في تمام التاسعة إلا ربع

ـ روان العربي والانجليزية سارة جان بيري في تمام التاسعة والنصف

ـ طارق مؤمن وجويل مكين في تمام العاشرة