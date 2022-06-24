شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد موقف حارس فيوتشر من مباراة الطلائع في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود حمدي حارس مرمى نادي فيوتشر، لاختبار طبي على هامش المران المقرر إقامته اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في التدريبات.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات، حجم إصابة اللاعب وبرنامجه العلاجي ومدة الغياب عن الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها الاثنين المقبل، ويعكف الجهاز الفني لفيوتشر على مراجعة المباريات السابقة للطلائع لتحديد نقاط القوة والضعف قبل اللقاء المرتقب.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة مواصلة الانتصارات في الدوري العام دون تراخي بعد ضمان التأهل للكونفدرالية وذلك للحفاظ على المركز الرابع في الدوري العام.