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غزل المحلة يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يعود فريق غزل المحلة إلى التدريبات الجماعية اليوم ،الجمعة، تحت قيادة مصطفى عبده المدير الفني استعدادا لمواجهة الإسماعيلى ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز وعقب أنتهاء الراحة السلبية .

وكان منح مصطفى عبده المدير الفني لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الهزيمة أمام الاهلى في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف .

ويسعى المدير الفني لتصحيح أخطاء لاعبى فريق غزل المحلة أمام الاهلى قبل مواجهة الاسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية و تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .

و يستضيف فريق غزل المحلة نظيره الاسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الثلاثاء المقبل على ستاد المحلة في تمام الساعة السابعة مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الـ12 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 7 مباريات.  

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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