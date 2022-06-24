شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد ديانج ومحمد عبد المنعم فى مران اليوم قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم ثنائي الأهلي محمد عبد المنعم، والمالي وآليو ديانج في مران الفريق اليوم ،الجمعة، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذى خاضه الثنائي الأيام الماضية للتعافي من الإصابة الأخيرة.

وأكد أسامة مصطفى أن الثنائي سيكون جاهز طبياً لمباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد ، الأحد، في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وحسب تأكيدات الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين والمتواجد مع الفريق الأول ‏لحين عودة الدكتور أحمد أبو عبلة، فإن عبد المنعم حالته مطمئنة وخضع الأيام لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة، وينتظم في التدريبات الجماعية بداية من اليوم عقب الإنتهاء من مباراة غزل المحلة أول أمس ، الأربعاء، في الدوري التي إنتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف.

وشارك محمد عبد المنعم في عمليات الإحماء خلال مران الأهلي الجماعي الذي أقيم مساء الثلاثاء ‏على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمباراة غزل المحلة.‏

وقال الدكتور أسامة مصطفى، إن أليو ديانج لاعب الفريق ينتظم في التدريبات الجماعية ‏عقب مباراة غزل المحلة، واشتكى ديانج من كدمة في الركبة خلال مشاركته في مران الفريق الجماعي بعد عودته من ‏منتخب مالي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة والتواجد في التدريبات ‏الجماعية.‏

وفضل الجهاز الطبي بالنادي عدم الاستعجال في الدفع بديانج ومنحه الفرصة كاملة للتعافي ‏بشكل تام من الإصابة، والاطمئنان على حالته.‏

وخاض ديانج اليوم تدريبات في الجيم، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب ‏وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.