شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم 28 يونيو الجاري، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري،. بعدما منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين راحة امس الخميس من التدريبات الجماعية، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري الممتاز.

ومن المنتظر مشاركة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي عقب شفاءه تماما من الإصابة التي لحقت به منذ فترة وتسببت في غيابه عن آخر5 مباريات للفريق.

من ناحية أخرى أشاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بالمستوى الذي قدمه لاعبو الفريق الشباب خلال المباريات الماضية وتحديدا مباراتي الأهلي والبنك الأهلي ، مؤكدا لجهازه المعاون ان الدفع بالشباب في هذا التوقيت من الموسم انهى ازمة كبرى بسبب عدم القيد وتعرض الفريق الأساسي للاجهاد من ضغط المباريات.

وتحدث فيريرا مع معاونيه مؤكدا ان الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر منحا الفريق حلولا هجومية بديلة في ظل ازمة الغيابات والنقص العددي الذي يعاني منه فريق الزمالك خلال الفترة الحالية.

فيما طلبت إدارة نادي الزمالك من اتحاد الكرة ارسال خطاب رسمي يؤكد فيه الاتحاد منع الزمالك من القيد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الا بعد سداد 78 مليون جنيه متأخرات علي الزمالك من المواسم الماضية، كما طلبت إدارة الزمالك ارسال صيغة القرار واسبابه للرد عليه قانونيا.

وترغب إدارة الزمالك في تصعيد الأمر الي المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " في حالة تعنت اتحاد الكرة في قراره ، خاصة ان الزمالك ممنوع من القيد لفترتين ولم يقيد أي لاعب جديد منذ فترة الانتقالات الشتوية في الموسم قبل الماضي.