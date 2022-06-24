شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الجونة يعلن مواعيد اختبارات الناشئين فى الغردقة وقنا للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اختبارات الناشئين والبراعم بنادي الجونة لموسم 2023/2022 يوم 26 يونيو وحتى 30 يونيو الجاري في الغردقة وقنا. وحدد نادي الجونة سعر الاستمارة للتقدم لاختبارات الناشئين والبراعم بقيمة 60 جنيها.

وتُجرى اختبارات نادي الجونة على استاد قنا الرياضي بالنسبة للراغبين من محافظة قنا، وعلى ملعب العربان بالغردقة بالنسبة لراغبي التقدم من أبناء الغردقة.

ووصل رصيد فريق الجونة عند النقطة 21 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالها الفوز 6 مرات وتعادل 3 مرات وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.

وكان نادي الجونة اصدر بيانًا رسميًا أعرب من خلاله عن الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة بالدوري، وكان أخرها الخسارة من المصري بالدوري.