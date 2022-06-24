شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يبدأ خطة إعداد صعود الترسانة للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس خالد عيد المدير الفني للترسانة خلال الأيام القليلة المقبلة كل اللاعبين القدامى بالفريق ومشاهدة بعض شرائط الفيديو للفريق في الموسم الماضى من أجل الوقوف على مستوى كافة اللاعبين بعد مطالبته بعدم منح أي لاعب الإستغناء الخاص به إلا بعد رؤيته .

كما شدد نجم المحلة الأسبق على ضرورة عدم التعاقد مع أي لاعب جديد إلا بعد مشورته والموافقة عليه في ظل حرصه على التعاقد مع لاعبين سوبر للمنافسة على الصعود في الموسم المقبل والتي ستشهد صراعا من نوع خاص .

كان مسئولي الترسانة تعاقدوا مع خالد عيد بصحبة جهاز معاون من خارج النادى وهم عبد الرحمن فهمى وأشرف شيحة بالإضافة لحسين شكرى نجم الشواكيش الأسبق .

ويأمل مسئولو الترسانة فى المنافسة على الصعود فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة الصعبة مع عدد من الأندية على رأسهم بتروجت ووادى دجلة وزد أف سى الذى يقوده مجدى عبد العاطى .