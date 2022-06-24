شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور تعليقا على بيان انسحاب المحلة: مافيش داعى الموضوع يقلب أهلى وزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الحكم الدولى السابق جمال الغندور على لقطة الاحتكاك بين عمرو السولية ولاعب المحلة تعقيبا على بيان التهديد بالانسحاب من الدوري، والذى أصدره نادي الغزل اليوم.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون، مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس: "عمرو السولية نجح في لعب الكرة، ولا يوجد ما يستدعي وجود خطأ على لاعب الأهلي، طالما أن اللاعب نجح في الوصول للكرة يبقى ما بعد هذا جزء من الاحتكاك الطبيعي".

وواصل الغندور: "مفيش داعي الموضوع يقلب أهلي وزمالك، يجب تحكيم العقل أولا، لا أجد أخطاء تحكيمية تستدعي هذا البيان من المحلة، المباراة جرت في أجواء عادلة للغاية".

وأعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة على العباسى خلال بيان رسمي تقديم شكوى الى رابطة الأندية المحترفة و الاتحاد المصرى لكرة القدم مطالبا بإعادة مباراة الاهلى ضدد فريقه التي أقيمت أمس عقب أخطاء الحكام التي تسببت في هزيمة الفريق وتعرضة لخساراة 3 نقاط.