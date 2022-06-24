شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي اليوم ،الجمعة، الااستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها بعد غد ، الأحد، في ربع نهائي النسخة القديمة من بطولة كأس مصر ويتدرب الأهلي اليوم بعدما حصل على راحة سلبية أمس عقب مباراة غزل المحلة التى أقيمت مساء الأربعاء الماضي في الدوري والتى فاز فيها المارد الأحمر بهدفين لهدف.

على صعيد متصل ، وجه سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للأهلي الشكر للاعبين على إصرارهم على تحقيق الفوز أمام غزل المحلة، وأكد قمصان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن لاعبي الأهلي بذلوا مجهودًا كبيرًا للعودة للمباراة بعد التعادل وتحقيق الفوز.

وأضاف قمصان: معظم فرق الدوري تقدم مستويات متقاربة، وفريق غزل المحلة لم يخض مباريات رسمية منذ يوم ٢٨ مايو، ومع ذلك عانى بدنيًّا، وهذا ما يواجه لاعبي الأهلي نتيجة للإصابات بسبب ضغط المباريات.

وشدد قمصان على أن هناك حالة من التركيز الشديد يتحلى بها اللاعبون والجهاز الفني لتفادي أي أخطاء فنية سابقة، وكذلك لتحقيق الفوز وحصد كافة النقاط في الدوري، من أجل الاستمرار في المنافسة وتحقيق اللقب ، وأشار قمصان إلى أنه يبذل قصارى جهده في قيادة الفريق خلال هذه الفترة، ويسعى للتركيز وبذل أقصى جهده لتحقيق الفوز في كل مباراة وعدم التفريط في أي نقاط.