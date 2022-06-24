شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يفوز على سلوفينيا فى ختام دور المجموعات بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لكرة السلة 3×3 الفوز على سلوفينيا في مباراته الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة فى بلجيكا، وافتتح الفراعنة مشواره في البطولة بخسارتين في اليوم الأول من بلجيكا والنمسا.

وتعرض منتخب مصر أيضا للخسارة أمام أمريكا بنتيجة 21-11 ثم فاز على سلوفينيا بنتيجة 21-17، وبتلك النتائج احتل منتخب مصر المركز الأخير برصيد فوز واحد و3 هزائم.

بينما تصدر منتخب أمريكا الترتيب وتأهل لربع النهائي مباشرة، فيما صعد كل من منتخبي بلجيكا والنمسا إلى دور الـ 16، ويذكر أن سلوفينيا شاركت بدلا من روسيا.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 5 لاعبين و5 لاعبات وهم: "ميدو طه – رامي إبراهيم – معاذ أيمن – أحمد ياسر – حازم المشد" تحت قيادة المدير الفني محمد سمير.

وتعد تلك المشاركة الرابعة لمنتخب مصر لكرة السلة 3×3 في كأس العالم، وكان أفضل مركز هو الرابع عشر في 2012.