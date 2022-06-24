محمود حسنى: أحلم بتحطيم رقمى القياسى فى رفع الأثقال ببطولة العالم المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حسنى، بطل رفع الأثقال الحاصل على ذهبيات بطولة العالم تحت 17 سنة الأخيرة بالمكسيك، أنه يحلم بتحطيم رقمه القياسى فى رفع الأثقال ببطولة العالم المقبلة.

وأضاف حسنى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون، مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس: "الرقم القياسى السابق لرفع الأثقال كان 192 كجم، وفى البطولة رفعت حتى 175 كجم، لكنى جازفت بزيادة 18 كجم للوصول وتحطيم الرقم القياسى السابق، وسعيد بهذا الإنجاز".

وواصل لاعب منتخب رفع الأثقال: "كثير من الناس دعمونى ومدربى اجتهد معى، وكنت وصلت لرفع 190 كجم فى السابق ولكنى تعرضت للإصابة فقررت تخفيض الوزن، لكن خلال البطولة صممت على العودة لرفع أوزانى السابقة".

وحصلت مصر على المركز الثانى فى بطولة العالم تحت 17 سنة، والتى اختتمت منافساتها بالمكسيك بحصد 14 ميدالية متنوعة، كما حصل محمود حسنى على كأس الأفضل.

وحصلت مصر على 6 ميداليات ذهبية للبطل محمود حسنى والبطلة رحمة السيد وتحطيم محمود للرقم العالمى فى رفعة الكلين والنطر و5 ميداليات فضية للبطلة نورا عصام والبطلة حنين السيد و3 ميداليات برونزية للبطلة شمس محمد.