شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر يغيب عن البنك الأهلي لمدة 15 يوما بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد ياسر، صانع ألعاب فريق البنك الأهلى، عن الفريق لمدة 15 يوما عقب الإصابة التى تعرض لها بجزع في الرباط الداخلى للركبة خلال المشاركة في أحد التدريبات.

ويخضع أحمد ياسر لبرنامج علاجى تحت أشراف طبيب فريق البنك الأهلى حاليا للعودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز الثلاثاء المقبل على استاد الجبل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات و تعادل في 9 مباريات و تلقى الهزيمة في 6 مباريات.