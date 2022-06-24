شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: طلب غزل المحلة بإعادة مباراة الأهلي "مرفوض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، رفض طلب نادي غزل المحلة باعادة مباراة الأهلي والتى أقيمت أمس في الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وقال ثروت سويلم فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "لا نستطيع إعادة مباراة بناء على طلب نادي دون وجود أزمة قانونية، وأعتقد أن مواجهة الأهلي وغزل المحلة لم يكن هناك أخطاء تحكيمية تستوجت اعادة اللقاء".