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البنك الأهلى يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعدادا للمقاولون

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القاهرة - سامية سيد - يعود فريق البنك الأهلى للتدريبات الجماعية اليوم ،الجمعة، بقيادة خالد جلال عقب الراحة السلبية للاعبين لمدة 24 ساعة  أستعدادا لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى خالد جلال لتصحيح أخطاء مباراة الزمالك في الجولة الماضية و التي تعرض الفريق للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ويلاقى فريق البنك الاهلى ، نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز الثلاثاء المقبل على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث فاز في 7 مباريات و تعادل في 9 مباريات و تلقى الهزيمة في 6 مباريات .

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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