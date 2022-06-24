شكرا لقرائتكم خبر عن على العباسى: خسرنا من الأهلي بفعل فاعل والحكم قال لطبيب الفريق "ارمي اللاعب برة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علي العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، كواليس الحوارات التي دارت بين حكم مباراة الأهلي والجهاز الطبي لفريق غزل المحلة.

وقال العباسي في تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم": " طبيب الفريق قال لي بعد المباراة أن الحكم قال للجهاز الطبي نصاً (ارمي اللاعب برة)، واللاعب كان بيمسح إيده عشان يرمي رمية التماس أعطى له إنذار وكهرب الأجواء".

وأضاف: "الحكم قال للدكتور (متحرجنيش)، ميحرجكش مع مين لا يجب أن ترى ألوان التيشرتات، بداية من كرة يحيى حامد اللي اتضرب بالكوع في صدره وقام جري، وكانت اللعبة تستحق كارت أحمر".

وواصل العباسي: "نطالب بالتحقيق لا نريد إلا حقنا، الفوز والهزيمة أمر وارد في الرياضة، ولكن لماذا أخسر بفعل فاعل طالبنا محاسبة الحكم والحفاظ على حقنا، يجب أن يكون هناك وقفة، ونطالب بالإعلان عن عقوبات الحكام".

واختتم: "أحد الأفراد نزل داخل الملعب والتقط صورة سيلفي مع وليد سليمان دون أن ينتبه الحكم واستكمل اللقاء بشكل عادي، والأمن جري وراء ذلك الشخص".

وأعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة على العباسى خلال بيان رسمي تقديم شكوى إلى رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصرى لكرة القدم، مطالبا بإعادة مباراة الأهلى ضدد فريقه التي أقيمت أمس عقب أخطاء الحكام التي تسببت في هزيمة الفريق وتعرضة لخساراة 3 نقاط.