شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: حكم مباراة الأهلى وبيراميدز من حكام النخبة فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولى السابق، أن الحكم الرومانى كوفاكس الذى تعاقد معه اتحاد الكرة لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز، من حكام النخبة فى أوروبا.

وتابع جريشة فى مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذى يقدمه الإعلامى محمد شبانة، على فضائية ETC، ليس من الصعب على لجنة الحكام استخدام طاقم تحكيم من الدوريات الخمس الكبرى، حكام العالم كلهم متاحين من يوم الأربعاء الماضى، ولديهم إجازة وكان من السهل انتداب أحدهم لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز.

وأضاف جريشة: "حكم مباراة الأهلى وبيراميدز هو الأول فى رومانيا بالوقت الحالى، وأدار العديد من المباريات بالمنطقة العربية، وكذلك أدار مباراة قمة بين الأهلى والزمالك فى مصر".

وواصل جريشة: "حكم مباراة الأهلى وبيراميدز مميز وسيخوض منافسات كأس العالم بعد إصابة مواطنه بأزمة قلبية، هو حكم هادئ ولا يخرج الإنذارات بسهولة، الحكم الرومانى من حكام النخبة فى أوروبا".

وأتم جريشة: "لدى مرجع وهو لوائح التحكيم فى فيفا وعلى هذا الأساس أقول رأى فى الحالات التحكيمية بالدورى بغض النظر عن أى انتماءات أو ألوان".