شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات لـ إيهاب جلال: أنت اتظلمت وأنا آسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد بركات، عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم المصري، عن تراجع ترتيب المنتخب الوطني في التصنيف العالمي، مُعلقاً خلال تصريحات تليفزيونية: "كان من الطبيعي تراجع منتخب مصر بعد الخسارة أمام إثيوبيا، ولكن أنا سأتحدث بصراحة".

وأضاف بركات: "إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر اتظلم لأنه مدرب جيد ومحترم، ولا يوجد مدرب يتم الحكم عليه من توقف وحيد، ولكن الموضوع من البداية كان خاطئا وكان هناك استعجال".

وتابع: "أنا بتأسف لإيهاب جلال كعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ولكن الموضوع من البداية كان خاطئا".

وأعلن اتحاد الكرة المصري مؤخراً توجيه الشكر لإيهاب جلال عقب الخسارة من كوريا الجنوبية 1/4 ودياً، ويبحث اتحاد الكرة حالياً عن مدرب أجنبي لخلافة إيهاب جلال.

في وقت سابق، نفى محمد بركات ما تردد حول تقديمه استقالته من منصبه، وقال بركات إنه لا صحة لما يتردد عبر بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالته من مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأشار بركات فى تصريحات صحفية إلى أن كل هذه الأقاويل لا تمت بصلة إلى الحقيقة مؤكداً أنه لم يتحدث من قريب أو بعيد بشأن تفكيره في تقديم الاستقالة.