شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعترف بالتقصير فى أزمة مباراة الأهلي بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد بركات، عضو اتحاد الكرة، عن أزمة خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واعترف بركات بتقصير اتحاد الكرة في هذا الملف، قائلا: "أعترف بالتقصير من اتحاد الكرة بشأن خطاب الكاف على الرغم من عدم معرفتي بأمره".

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور": "لم أكن أعلم أي شيء أنا وباقي مجلس إدارة اتحاد الكرة شيء عن خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بشأن تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا". وواصل: "لم أكن أتواقع هجوم جماهير الأهلي بهذا الشكل، وأؤكد للجميع عدم معرفتي بخطاب الكاف".

وناقش مجلس الأهلي نتيجة التحقيقات التى كشفت عنها مؤخراً وزارة الشباب والرياضة فى هذه الأزمة، لاسيما أن اللجنة العليا لبحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، والتي ضمت 10 أفراد بينهم 5 مستشارين ومستشارى اللجنة ‏القانونية بالوزارة، استمعت خلال الأيام الماضية لأقوال الأهلي فى أزمته مع اتحاد الكرة، وقدم ممثلو الأهلي حافظة مستندات ضمت 20 مستندا يدين اتحاد الكرة ويكشف عن إهماله ‏وتقصيره وتسببه فى الضرر البالغ الذى لحق بالأهلي نتيجة عدم استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم في المغرب وخسره الأهلي.‏