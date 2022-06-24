شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: سامي قمصان يعمل فى توقيت صعب والضغوط تمنعه من الاستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طلعت يوسف، مدرب العديد من الأندية سابقا، أنه يعتبر الفترة التي قضاها في الإسماعيلي "رحلة"، وليست تجربة تدريبية، موضحا أن قرارات رئيس الإسماعيلي يحيى الكومي "ساطور" على رقبة المدربين.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون، مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس: "بعد الرحيل عن الإسماعيلي تلقيت عرضين هذا الموسم لكني رفضت، وكانت لعدم تواجد الإمكانيات المادية اللازمة للمنافسة أثر كبير في رفضي لتلك العروض".

وعن سامي قمصان وتجربته بعد موسيماني أوضح يوسف: "قمصان تولى الفريق في فترة صعبة، هناك إصابات في صفوف الفريق وصلت لـ13 لاعبا، ومع ذلك حقق نتائج كبيرة، لكننى لا أرشح استمراره مديرا فنيا للأهلي لأنه لن يتحمل الضغوط والإدارة تريد مدرب له خبرات في التعامل خارج حدود الملعب".

وعن المنتخب الوطني أضاف المدير الفني السابق للإسماعيلي: "أنا كنت مقتنعا بكيروش منذ البداية، لكن إيهاب جلال تولى المسئولية في توقيت صعب ولم يحصل على فرصته كاملة، لا يمكن محاسبة مدرب على 6 أيام قضاها في المنتخب وننتظر منه النتائج".

وتطرق طلعت يوسف لمستوى الزمالك مع البرتغالي فيريرا قائلا: "الزمالك مع فيريرا يفرح، الفريق يقدم مستويات مميزة للغاية وبدأ المدرب يضع يده على نقاط القوة والضعف ويصل للخلطة التي تحقق له النجاح".