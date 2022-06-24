شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: نغمة أبناء العاملين حرمت ابنى من التألق سريعا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك والكرة المصرية، أنه نصح نجله "سيف" بتغيير مركزه من لاعب طرف للمشاركة في وسط الملعب، وتابع جعفر في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "نصحت سيف باللعب في وسط الملعب لأنه ممرر جيد للكرة ومراوغ جيد ولديه قدرة كبيرة على التسديد، وقطع الكرات وجيد في الالتحامات، ولا يخشى المباريات الكبيرة".

وأضاف جعفر: "الظروف وعدم وجود العين الخبيرة حرمت سيف فاروق جعفر من التألق مبكرًا، وقد يكون تأثر بكون والده ونغمة أبناء العاملين"، أوضح: "سيف فاروق جعفر الأولوية لديه هي صناعة الهدف وليس التسجيل ونصحته بتطوير هذا الأمر ليكون أكثر فاعلية على المرمى، ولديه الموهبة لتنفيذ ذلك وسجل هدف أمام الداخلية من تسديدة قوية".

وأتم: "أدعم استمرار تصعيد الناشئين للفريق الأول في نادي الزمالك، ولا بد أن تكون لدى المحترف أو اللاعب من خارج قطاع الناشئين مميزات واضحة يتفوق بها عن أبناء النادي، أو وجود نقص في المركز الذي يُشارك فيه سواء على المستوى العددي أو الموهبة لأن الناشئ يُعطي مميزات كبيرة للنادي مثل انتمائه وحبه للكيان الذي تربي فيه، وتفضيله النادي على الاحتراف الخارجي في بعض الأحيان".