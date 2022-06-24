شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: تطلعات المغرب فى المونديال أكبر من التعاقد مع موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد معوض، نجم الكرة المصرية الأسبق، أن تطلعات المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 أكبر من التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "موسيماني في الوقت الحالي هو المدرب الأفريقي الأبرز بعد تحقيقه العديد من البطولات مع الأهلي، ويتفوق على وليد الركراكي في حالة الخيار بينهم لتدريب المنتخب المغربي، لكني لا أتوقع أن يدرب موسيماني المنتخب المغربي".

وأكمل معوض: "مؤمن زكريا كان أهم لاعبي الأهلي تأثيرا أثناء عملي كمدرب مساعد لحسام البدري في 2017، وسجل هدفا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفي العودة أضاعنا الكثير من الفرص".

وأتم معوض: "الأهلي قدم أفضل كرة قدم في العقد الأخير خلال نسخة 2017، نجحنا في الفوز على الترجي في رادس وكذلك النجم الساحلي بخماسية، ولولا إهدار الفرص في النهائي لكان الأحمر توج باللقب أمام الوداد المغربي".