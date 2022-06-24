شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: كيروش لم يضع شروطا للعودة لقيادة الفراعنة مرة أخرى والمفاوضات مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن البرتغالى كارلوس كيروش لم يطلب مبالغ مالية كما يردد البعض من أجل العودة لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وأضاف أن كيروش لم يضع أى شروط للعودة لمصر مثل عدم التعامل مع بعض الأشخاص، مؤكدا استمرار المفاوضات مع كيروش ولم يتم حسم الأمر بشكل نهائى حتى الآن.

وأوضح حازم إمام خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن هناك مفاوضات مع مدربين آخرين أيضا تحسبا لفشل التفاوض معه ولا بد بالاستعانة بالأجانب في التحكيم أيضا للاستفادة منهم وخبراتهم، ووضع خطة تطوير واستفادة الرموز المصرية منها.

وقام مسئولو اتحاد الكرة اليوم الخميس بتحويل المستحقات المتأخرة بالكامل للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وجهازه المعاون.

وحرص كيروش وجهازه المعاون على توجيه الشكر لاتحاد الكرة بعد استلام كافة المستحقات المتأخرة، وذلك عبر رسائل نصية ومخاطبات رسمية اليوم الخميس.

وكان اتحاد الكرة قد أكد أن كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، لم يطلب 200 الف دولار للعودة لتدريب المنتخب كما تردد مشددين، أن المدرب وافق من حيث المبدأ على العودة إلا أنه طلب مهلة 10 أيام وهو الأمر الذي دفع المسئولين لوضع أسماء بديلة في القائمة المختصرة والتي تضم 3 أسماء سيتم المفاضلة بينهم بشكل نهائي، ولكن يتواجد كيروش كأقوى الأسماء المرشحة.

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة حاليا بين الأسماء الثلاثة وفقا لنتائجهم مع الفرق والمنتخبات الذين قاموا بتدريبها حيث يرغب مسئولو اتحاد الكرة في التعاقد مع مدرب صاحب فكر هجومي وفي نفس الوقت يجيد الدفاع امام الفرق الكبيرة.