شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يقترب من ضم إبراهيم حسن فى الانتقالات الصيفية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو البنك الأهلى من التعاقد مع إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق بيراميدز المعار إلى الاتحاد السكندرى لمدة 6 أشهر، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد إبراهيم حسن من اللاعبين المميزين في مركزه بالدورى الممتاز المواسم الماضية، حيث لعب لكل من الزمالك والإسماعيلى وبيراميدز والاتحاد السكندرى، وهناك اقتناع تام من مسئولي البنك الأهلى بإمكانيات اللاعب وضمه.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى للتعاقد مع بعض اللاعبين الأقوياء وأصحاب الخبرات، وذلك رغبة منهم في المشاركة الموسم المقبل بأحد البطولات الأفريقية أو العربية.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز الثلاثاء المقبل على استاد الجبل الأخضر، في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات و تعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.