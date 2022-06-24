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بركات يكشف ثلاثى اعترض على تعيين إيهاب جلال وسر رحيل كيروش

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القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كواليس رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وأكد محمد بركات خلال تصريحات تليفزيونية: "كان هناك اتجاه داخل اتحاد الكرة على استمرار كيروش بعدما وصل بالمنتخب إلى نهائي أفريقيا، وكان قريبا من التأهل إلى كأس العالم والخسارة بضربات الترجيح".

وتابع: "كانت هناك جلسة حضرها 4 أشخاص فقط، أنا وجمال علام وكيروش ومترجمه (تيتو)، وكانت الجلسة مُثمرة للغاية، ورغم وجود انقسام إلا أن استمرار كيروش كان القرار النهائي".

وأضاف: "تفاجأنا برحيل كيروش لأسباب لا أعلمها وما أعلمه هو ما دار في الجلسة الرباعية، ورأينا تكهنات كثيرة حول رحيل كيروش، البعض قال إنه بسبب مرض والده أو لأسباب أخرى".

وتابع: "ليس لدي أي مشكلة مع إيهاب جلال.. هو مدرب جيد وشخصية محترمة ولكن الأفضل كان هو تعيين مدرب أجنبي خلفًا لكيروش"، وأوضح: "أنا وحازم إمام عضو المجلس وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، اعترضنا على تعيين إيهاب جلال لكن الأغلبية اختارت تعيينه للمنتخب".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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