شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسلك طريق "فيصل" من أجل إنهاء صفقة بسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو الزمالك إنهاء صفقة محمد بسام حارس طلائع الجيش خلال فترة الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد الاستقرار على رحيل محمد أبو جبل، بالإضافة لعدم وجود نية لعودة محمود جنش المعار لفيوتشر الحالى.

وبالرغم من توقيع محمد بسام على عقود نهائية مع البنك الأهلى، إلا أن مسئولي الزمالك أكدوا له قدرتهم على حسم الأمر مع نظرائهم بالبنك الأهلى في ظل العلاقة القوية التي تجمع مسئولي النادى.

ويضغط مسئولو الزمالك بورقة أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب المعار للبنك الأهلى عن طريق الموافقة على بيعه بشكل نهائي للبنك الأهلى، على أن يوافق مسئولو الأخير على التنازل عن محمد بسام للفريق الأبيض.

ويسابق الزمالك الزمن من أجل إنهاء ملف تدعيم حراسة المرمى بالتعاقد مع حارس آخر يكون بجانب محمد عواد مع الاعتماد على السيد عطية كحارس ثالث.