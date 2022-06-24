شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: هدف الأهلى الثاني في المحلة صحيح وبيان المحلة غاضب أكثر من اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامي أحمد شوبير على بيان نادي غزل المحلة الذي هدد فيه بالانسحاب من بطولة الدوري أو إعادة مباراة الأهلي التي انتهت بالأمس بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه ملعب أون على فضائية أون تايم سبورتس: "لا توجد أخطاء تحكيمية تستدعي هذا البيان الغاضب من نادي الغزل، لا يوجد مسابقة في العالم تدار بهذه الطريقة".

وتابع شوبير: "الهدف الوحيد للمحلة بهذا المنطق هو خطأ على حميد ماو، لكن الكرة لا تدار بهذه الطريقة، نفس احتكاك ماو مع كريم فؤاد في لقطة الهدف هو احتكاك عمرو السولية مع لاعب وسط المحلة والذي جاء منه هدف الأهلي الثاني".

وأضاف شوبير: "في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كان هناك العديد من حالات السقوط للاعبين ولم يحتسب الحكم أيا منها خطأ، المحلة تعرضت لظروف صعبة منذ بداية الموسم، ويجب أن يركز الفريق في الكرة بدلا من الوقوف على ما يعتبرونه أخطاء تحكيمية".