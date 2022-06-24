شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يفاضل بين رباعى الاتحاد السكندرى أمام فاركو ويحاضر لاعبيه بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، محاضرة بالفيديو مع لاعبيه اليوم الجمعة يشرح فيه نقاط القوة والضعف لفريق فاركو قبل المباراة التي تجمعهما يوم 27 يونيو الجارى على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويفاضل النحاس بين الرباعى السيد سالم وسعيدو سمبورى ومحمود شبانة وعبد الله نصيب لاختيارة 3 مدافعين منهم مع ظهيرى الجنب لتطبيق طريقة 5 / 3 / 2 التي انتصر بها على المقاصة بهدف دون رد في المباراة الماضية.

ويواجه الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى أزمة كبيرة بسبب الغيابات التي ضربت صفوف زعيم الثغر حيث يفقد الفريق أهم عناصره في الخط الأمامى الأنجولى مابولولو بعد تأكد غيابه 3 أسابيع عن صفوف سيد البلد بعدما أثبتت أثبتت الأشعة التى خضع لها إصابته بمزق فى العضلة الأمامية وحدد الجهاز الطبى جلسات علاجية يخضع لها اللاعب خلال الأيام المقبلة حتي يتماثل الشفاء ويعود لتدريبات الفريق .

ويغيب فوزي الحناوي عن صفوف سيد البلد لمدة 3 أسابيع مقبلة بسبب إصابته بشرخ في وجه القدم وهو ما يستوجب خضوعه لفترة راحة تمنعه عن المشاركة في المباريات المقبلة للأخضر، الأمر الذى يصعب مهمة عماد النحاس في توفير بديله.

انضم كريم ممدوح لقائمة إصابات الاتحاد السكندرى بسبب ألآم الظهر ليتأكد غيابه عن مباراة فاركو وتحوم الشكوك حوص مصير أحمد عادل "ميسي" من اللحاق بمباراة فاركو بعد شكواه من بعض الألآم في "صابونة" الركبة ليخضع لجلسة علاج طبيعى بعدما طلب عماد النحاس تجهيزه لمباراة فاركو المقبلة في الدورى.