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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 23 / 6 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الخميس 23 / 6 / 2022  فى مقدمتها ، غزل المحلة فى بيان رسمي يطالب بإعادة مباراة الأهلى أو الانسحاب من الدورى 

بعد الحصول على موافقتهم ..اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين من بينهم كيروش

اكد مسئولو اتحاد الكرة  أنهم يفاضلوا حاليا بين ثلاثة مدربين أجانب بعد الحصول على موافقتهم جميعاً علي تدريب المنتخب ، من بينهم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة.

 

بعد الحصول على موافقتهم ..اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين من بينهم كيروش

طاقم حكام روماني لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية ، عن حكام مباراة الاهلي وبيراميدز في دور ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي ، والمقرر أقامتها يوم الأحد المقبل ، علي استاد القاهرة الدولي .

طاقم حكام روماني لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

 

غزل المحلة فى بيان رسمي .. إعادة مباراة الأهلى أو الانسحاب من الدورى

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة على العباسى خلال بيان رسمي تقديم شكوى الى رابطة الأندية المحترفة و الاتحاد المصرى لكرة القدم مطالبا بإعادة مباراة الاهلى ضدد فريقه التي أقيمت أمس عقب أخطاء الحكام التي تسببت في هزيمة الفريق وتعرضة لخساراة 3 نقاط .

غزل المحلة فى بيان رسمي .. إعادة مباراة الأهلى أو الانسحاب من الدورى

 

تزايد فرص لحاق المثلوثي بمواجهة الزمالك وسيراميكا

تزايدت فرص تواجد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الزمالك في مباراة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بعد غيابه عن المباريات لفترة طويلة بسبب تعرضه لاصابة عبارة عن التواء في الكاحل.

تزايد فرص لحاق المثلوثي بمواجهة الزمالك وسيراميكا

 

ينوي الجهاز الفني للأهلي استمرار الدفع بكريم فؤاد في قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة القديمة، خاصة بعد ظهور اللاعب بشكل جيد في مباراة فريقه الأخيرة ضد غزل المحلة بالدوري.

الأهلي يخطط لاستمرار مشاركة كريم فؤاد أساسيا أمام بيراميدز بالكأس

 

سيف جعفر البديل الإستراتيجى في تشكيلة الزمالك

أصبح سيف فاروق جعفر صانع ألعاب الزمالك البديل الإستراتيجى للمغربى أشرف بن شرقى في التشكيلة الأساسية للبرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق فى ظل التأكيدات الخارجة من القلعة البيضاء تؤكد قرب رحيل اللاعب المغربى عن صفوف الفريق بنهاية عقده مع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى . 

سيف جعفر البديل الإستراتيجى في تشكيلة الزمالك

 

 

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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