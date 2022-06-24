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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 23 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 6 / 2022 فى مقدمتها ، غزل المحلة فى بيان رسمي يطالب بإعادة مباراة الأهلى أو الانسحاب من الدورى
بعد الحصول على موافقتهم ..اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين من بينهم كيروش
اكد مسئولو اتحاد الكرة أنهم يفاضلوا حاليا بين ثلاثة مدربين أجانب بعد الحصول على موافقتهم جميعاً علي تدريب المنتخب ، من بينهم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة.
طاقم حكام روماني لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية ، عن حكام مباراة الاهلي وبيراميدز في دور ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي ، والمقرر أقامتها يوم الأحد المقبل ، علي استاد القاهرة الدولي .
غزل المحلة فى بيان رسمي .. إعادة مباراة الأهلى أو الانسحاب من الدورى
أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة على العباسى خلال بيان رسمي تقديم شكوى الى رابطة الأندية المحترفة و الاتحاد المصرى لكرة القدم مطالبا بإعادة مباراة الاهلى ضدد فريقه التي أقيمت أمس عقب أخطاء الحكام التي تسببت في هزيمة الفريق وتعرضة لخساراة 3 نقاط .
تزايد فرص لحاق المثلوثي بمواجهة الزمالك وسيراميكا
تزايدت فرص تواجد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الزمالك في مباراة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بعد غيابه عن المباريات لفترة طويلة بسبب تعرضه لاصابة عبارة عن التواء في الكاحل.
ينوي الجهاز الفني للأهلي استمرار الدفع بكريم فؤاد في قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة القديمة، خاصة بعد ظهور اللاعب بشكل جيد في مباراة فريقه الأخيرة ضد غزل المحلة بالدوري.
سيف جعفر البديل الإستراتيجى في تشكيلة الزمالك
أصبح سيف فاروق جعفر صانع ألعاب الزمالك البديل الإستراتيجى للمغربى أشرف بن شرقى في التشكيلة الأساسية للبرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق فى ظل التأكيدات الخارجة من القلعة البيضاء تؤكد قرب رحيل اللاعب المغربى عن صفوف الفريق بنهاية عقده مع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى .