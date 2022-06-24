شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج اليوم الثالث من بطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز 3 لاعبين من نادي وادى دجلة، وهم علي فرج، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، تذكرة الصعود للدور نصف النهائي لبطولة CIB الدولية للاسكواش، وذلك بعد تحقيق انتصارات في أولى مباريات البطولة، وجمع أكبر عدد من النقاط، كما تأهلت أيضاً نور الشربيني لاعبة سبورتنج، ومصطفى عسل لاعب الأهلي، والنيوزيلندي بول كول.

وتأهلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً، من المجموعة (A) سيدات، بعد تغلبها على منافستها الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-3) (11-4) ليرتفع رصيدها إلى 8 نقاط، وفي نفس المجموعة (رجال) تغلب الإنجليزي محمد الشوربجي على منافسه البيروفي ديجو إلياس بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-6) (11-7) ليحصد "الشورجي" (7) نقاط في البطولة.

وضمن مباريات المجموعة A بين كل من الأمريكية أماندا صبحي" المصنفة الرابعة عالميًا وبين الماليزية جويل كينج المصنفة الخامسة عالميًا، انتهت بفوز "أماندا صبحي" بنتيجة (2-0) بواقع نقاط)11-5) (11-5) لتحصد "أماندا" (4) نقاط.

وفي مباراة الرجال في نفس المجموعة، بين لاعبي وادى دجلة "علي فرج" المصنف الأول عالميًا، ومازن هشام المصنف الثامن عالميًا انتهت بفوز "فرج" بنتيجة (2-1) بواقع نقاط(11-3)(9-11)(11-2) ليحصد "فرج" (6) نقاط.

وفي مباريات المجموعة B سيدات واجهت الدجلاوية "هانيا الحمامي" المصنفة الثالثة عالميًا مع نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا، وانتهت بفوز "نور الشربيني" بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (11-8) ( 4-11) (11-9) لتحصد "الشربيني" (11) نقطة.

وتلتها في نفس المجموعة منافسات الرجال بين كل من "مصطفى عسل" المصنف الرابع عالميًا وبين الماليزي "بول كول" الثاني" السادس عالميًا انتهت بفوز "بول كول" بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-8) (11-5) ليحصد "كول" (9) نقاط.

وسيتم استكمال المباريات في المجموعتين اليوم التالي في منافسات الرجال والنساء بالمباريات الآتية نوران جوهر (مصر) و جويل كينج (ماليزيا). ديجو الياس (بيرو) و مازن هشام (مصر). اماندا صبحي (أمريكا) و جورجينا كيندي (انجلترا). علي فرج (مصر) ومحمد الشوربجي (إنجلترا). سارة جان بيري(الانجليزية) وروان العربي (مصر). طارق مؤمن (مصر) وجويل ماكين (انجلترا).