شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 6 / 2022 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين من بينهم كيروش.

بعد الحصول على موافقتهم ..اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين من بينهم كيروش

اكد مسئولو اتحاد الكرة أنهم يفاضلوا حاليا بين ثلاثة مدربين أجانب بعد الحصول على موافقتهم جميعاً علي تدريب المنتخب ، من بينهم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة.

طاقم حكام روماني لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية ، عن حكام مباراة الاهلي وبيراميدز في دور ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي ، والمقرر أقامتها يوم الأحد المقبل ، علي استاد القاهرة الدولي .

غزل المحلة فى بيان رسمي .. إعادة مباراة الأهلى أو الانسحاب من الدورى