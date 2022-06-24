شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف وسيف عيسى يحملان علم مصر فى افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبد العزيز غنيم، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19 المقرر إقامتها في مدينة وهران بالجزائر، خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو العام الجاري، اختيار البطلة الأولمبية فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه، والبطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو لحمل علم مصر في حفل افتتاح البطولة المقرر له يوم السبت المقبل.

وعقد أمس الخميس الدكتور عبد العزيز غنيم اجتماعا مع الدكتور الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة في حضور المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، والذي رافق البعثة من القاهرة إلى وهران وتواجد في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، من أجل مناقشة الأسماء المرشحة لحمل علم مصر في حفل الافتتاح الذي سيقام يوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر التاسعة مساء بتوقيت الجزائر.

وخلال المناقشات تم الاستقرار على اختيار البطلة الأولمبية فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، واختيار البطل الأولمبي سيف عيسى صاحب الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتنص لوائح اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط على أن يحمل علم كل دولة في حفل الافتتاح لاعب ولاعبة، ووصلت بعثة مصر إلى مدينة وهران ظهر الخميس على متن طائرة خاصة أقلت جميع أفراد البعثة، حيث تشارك مصر في 19 رياضة ببعثة تضم 183 لاعب ولاعبة.