شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يبحث عن فوزه الثانى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن فوزه الثانى أمام الزمالك عندما يلتقى الفريقان يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

وحقق أحمد سامى فوزا وحيدا على الزمالك بهدفين نظيفين على مستوى الأندية التي قام بتدريبها، والطريف في الأمر أن الفوز كان في الموسم الحالي في فبراير الماضي في الأسبوع التاسع من الدورى، وقت أن كان سامى مديرا فنيا لفريق سموحة.

وواجه أحمد سامى الزمالك في 7 مباريات خسر 5 لقاءات مع فرق النجوم وطلائع الجيش و3 مواجهات مع سموحة وفاز مرة وحيدة مع الفريق السكندرى وتعادل مثلها، ويبحث سامى عن تحقيق رقم مميز بالفوز على الفريق الأبيض للمرة التانية على التوالي مع فريقين مختلفين.

وتعادل فريق سيراميكا مع نظيره فاركو بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وافتتح التسجيل أحمد مودى لـ فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة15 ، قبل أن يتعادل شادى حسين لـ سيراميكا في الدقيقة 25.

بهذه النتيجة احتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مباريات وخسر في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.