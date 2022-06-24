شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي يبرئ حكم مباراة الأهلي: التحام السولية مع لاعب المحلة طبيعى والهدف صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن هدف النادي الأهلي الثاني، والذي أحرزه محمد شريف في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع في شباك غزل المحلة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، هو هدف صحيح.

وقال الشناوي في تصريحات عبر برنامج "مساء أون تايم": "عمرو السولية كان يجري تجاه مرماه ولو كان قاصد التشتيت لكان أعادها باتجاه مرماه ولكنه أعادها بدقة إلى الأمام كتمريرة، والالتحام تم من لاعب المحلة مع لاعب الأهلي، ولو كان السولية لمسه قبل الالتحام لكان سقط، وهذا الالتحام طبيعي والخطأ غير موجود وقرار الحكم باستمرار اللعب سليم، وهدف الأهلي صحيح".

وأعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة على العباسى خلال بيان رسمي تقديم شكوى إلى رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصرى لكرة القدم، مطالبا بإعادة مباراة الأهلى ضدد فريقه التي أقيمت الأربعاء عقب أخطاء الحكام التي تسببت في هزيمة الفريق وتعرضة لخساراة 3 نقاط.