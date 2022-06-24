عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هل يفعلها.. قنبلة الميركاتو الصيفي في يد كريستيانو رونالدو

الجمعة 24 يونيو 2022

الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بخصوص مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن رونالدو يشعر بالاستياء من تقاعس إدارة مانشستر يونايتد، وعدم ضم أي لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو ينتابه القلق بشأن المشروع الجديد للنادي، وأن مستقبله مع "الشياطين الحمر" يتوقف على نشاط النادي خلال فترة الانتقالات.

مانشستر يونايتد لم يضم أي لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، رغم حاجة الفريق لتدعيم عدة مراكز، خاصة بعد النتائج المخيبة في الموسم الماضي، والتي أدت لغياب الفريق عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، والاكتفاء بمقعد في الدوري الأوروبي.

الصحيفة نفسها ذكرت أن رونالدو اتخذ قراره بالرحيل عن مانشستر يونايتد، حيث يدرس بجدية فكرة الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، الذي أبدى اهتمامه بضم النجم البرتغالي المخضرم.

وستكون صفقة انتقال رونالدو إلى بايرن، إذا تمت، بمثابة قنبلة الميركاتو الصيفي، خصوصا وأنها غير متوقعة بالمرة، وتخالف سياسة بايرن ميونخ، الذي يفكر دائما في لاعبين صغار السن، لتجديد الأجيال بشكل مستمر.

ويسعى بايرن ميونخ لضم نجم جديد في خط الهجوم، في ظل الأزمات المحيطة بموقف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي كشف صراحة عن رغبته في الرحيل عن قلعة "أليانز أرينا" والانتقال إلى برشلونة.

وبالرغم من تأكيدات مسؤولي بايرن أنهم لن يرضخوا لرغبة ليفاندوفسكي في الرحيل، في ظل ارتباطه بعقد مستمر حتى صيف 2023، فإن عدة تقارير ذكرت أن إدارة النادي البافاري تسعى لإيجاد بديل، بعدما وصلت العلاقة بين الطرفين لطريق مسدود.

وأشارت "آس" إلى أن رونالدو صاحب الـ37 عاما يدرك أنه لم يعد أمامه الكثير من الوقت في الملاعب، لذا يسعى للبقاء مع أندية القمة بقدر الإمكان، لتحقيق مزيد من الإنجازات والأرقام القياسية.

وفي حالة انتقاله إلى بايرن ميونخ ستكون هذه هي التجربة الأولى لرونالدو في الدوري الألماني، بعدما سبق له اللعب في إسبانيا مع ريال مدريد، وفي إيطاليا مع يوفنتوس، وفي البرتغال مع سبورتنج لشبونة، بجانب تجربتيه في إنجلترا بقميص يونايتد.

وكان بايرن بدأ تدعيم خط هجومه في الميركاتو الحالي بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني (30 عاما) قادما من ليفربول الإنجليزي، بعقد ممتد حتى 2025.

جدير بالذكر أن شبكة "سكاي سبورتس" بنسختها الألمانية استبعدت في وقت سابق انضمام كريستيانو إلى بايرن، وأشارت إلى أنه سيكون "أمرا غير واقعي".