الامارات | اتحاد الكرة الإماراتي يعتمد مشاركة المنتخب في 3 بطولات

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الإماراتي يعتمد مشاركة المنتخب في 3 بطولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم الدعم السخي الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لقطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد أن صاحب السمو رئيس الدولة له بصمات واضحة في كل الإنجازات التي حققتها الرياضة الإماراتية، لأن سموه يؤمن بأهمية الرياضة ودورها في المجتمع، مشدداً على أن دعم سموه جعل الإمارات مقراً للأحداث الرياضية القارية والدولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن رؤية سموه تُنير طريق الرياضيين وتحفزهم على العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد اليوم الخميس برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وبحضور الأعضاء.

وناقش المجلس الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمها تقارير لجان المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية ، المسابقات، الحكام، المالية، الكرة الشاطئية، الكرة النسائية، الاستراتيجية والاستثمار، الشؤون المجتمعية والتطوير إلى جانب موضوعات الأمانة العامة ، فيما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي عُقد في شهر إبريل الماضي.

واعتمد مجلس الإدارة مشاركات منتخباتنا الوطنية خلال الفترة المقبلة وبرامج الإعداد الخاصة بكل منتخب، سواء المنتخب الوطني الأول الذي تنتظره مشاركات إقليمية وقارية وهي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" المقررة في شهر يناير المقبل، وبطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها الدولة في شهر مارس المقبل ، ونهائيات كأس آسيا في شهر يونيو المقبل.

وبالنسبة للمنتخب الأولمبي مواليد 2001 ,فسيشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً في شهر نوفمبر المقبل ، وبطولة اتحاد كأس الخليج العربي تحت 23 عاماً في شهر أغسطس من عام 2023 ، وتصفيات آسيا تحت 23 عاماً في شهر سبتمبر 2023 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 ، فيما سيشارك منتخب الشباب تحت 20 عاماً في بطولة كأس العرب في شهر أغسطس المقبل ، وتصفيات آسيا تحت 20 عاماً في شهر سبتمبر المقبل ، وبالنسبة لمنتخب الناشئين تحت 17 عاماً, فسيشارك في بطولة كأس العرب تحت 17 عاماً في أغسطس المقبل ، وتصفيات كأس آسيا في أكتوبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير لجنة المسابقات الذي تضمن البطولات التي ستُنظم خلال الموسم الجديد لجميع المراحل ، واعتماد إقامة بطولة كأس رئيس الدولة نسخة 2022-2023 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة من الدور الــ 32 حتى الدور نصف النهائي, الذي سيُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراتين بعد إلغاء التصفيات التمهيدية, وتكليف فريق عمل لجنة المسابقات بإعداد الآلية الخاصة بالقرعة.

وأشاد مجلس الإدارة بجهود لجنة الحكام والقائمين على تقنية حكم الفيديو بعد اجتياز اتحاد الإمارات لكرة القدم لكافة المراحل, وحصوله على الموافقة النهائية من الاتحاد الدولي "FIFA" وإدراجه كمنظم متمرس وصاحب خبرة فيما يتعلق باستخدام التقنية ، وتم اعتماد آلية الاستعانة بالحكام الأجانب .

واطلع مجلس الإدارة على مستجدات استراتيجية الاتحاد ومؤشرات الأداء المؤسسي والتقارير الخاصة بلجنتي الكرة الشاطئية والنسائية ، وكذلك توصيات لجنة تنقيح اللوائح بعد ورشة العمل التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية بحضور ومشاركة ممثلي الأندية .

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