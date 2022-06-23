الامارات | استقبال جزائري حار للبعثة المغربية في مطار وهران (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال جزائري حار للبعثة المغربية في مطار وهران (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للاستقبال الرائع من قبل الجزائريين للبعثة المغربية المشاركة في فعاليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، التي تحتضنها محافظة وهران، وتنطلق يوم السبت المقبل.

وأظهر الفيديو استقبالاً غامراً بالبهجة وسط الزغاريد الجزائرية فيما أعضاء البعثة المغربية في مطار وهران الجزائري تلفهم الأفراح وصيحات: "حنا والمغاربة خاوة خاوة"، أي "نحن والشعب المغربي إخوة إخوة".

ويشارك المغرب بـ137 رياضيا، بينما تتصدر الجزائر عدد الرياضيين المشاركين بألعاب البحر المتوسط بين الدول العربية بـ324 شخصا، وتأتي تونس في المركز الثاني بـ175 رياضيا، ومصر بـ191 رياضياً ثم سوريا بـ26 رياضياً ولبنان (38) وليبيا (14).

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