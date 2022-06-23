الامارات | تشيلسي يخطط إلى التعاقد مع مهندس صفقة محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يخطط إلى التعاقد مع مهندس صفقة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، التعاقد مع المدير الرياضي، ميشيل إدواردز، مهندس صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح من روما الإيطالي إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وأبرم ميشيل إدواردز المدير الرياضي السابق لنادي ليفربول، مجموعة من التعاقدات التاريخية في السنوات الأخيرة "للريدز"، أبرزها كان ضم محمد صلاح من روما في 2017، وقبله السنغالي ساديو ماني من ساوثهامبتون في 2016، وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر في صيف 2018 أيضا من روما، وقبله قلب الدفاع الهولندي فيرجل فان دايك في 2017 من ساوثهامبتون، وآخرين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها بأن تشيلسي يتنافس حاليا مع مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع المدير الرياضي السابق لليفربول، بسبب تعاقداته القوية التي أثرت بشكل إيجابي على "الريدز" وأعادته لمصاف أندية القمة في إنجلترا وأوروبا.

ونجح ليفربول بفضل تعاقدات إدواردز وعمل المدرب الألماني يورغن كلوب في تحقيق 6 بطولات منذ عام 2019 حتى الآن، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز في 2020 بعد صيام دام 30 عاما، بالإضافة للتأهل 3 مرات في آخر 5 سنوات لنهائي دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ".

وتعاقد ليفربول مع إدواردز عام 2011 من توتنهام هوتسبير الإنجليزي كرئيس لوحدة الأداء والتحليل، ثم ارتقى بعدها إلى منصب مدير التحليل الفني والمدير التقني، قبل أن يصل في عام 2016 إلى منصب المدير الرياضي.

وأخبر إدواردز إدارة ليفربول في أغسطس من العام الماضي، أنه لن يجدد تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي (2021-2022)، في ضوء رغبته إيجاد تحد جديد.

وتبحث إدارة تشيلسي عن بديل للروسية مارينا غرانوفسكايا رئيسة ملف التعاقدات بالنادي والملقبة بالمرأة "الحديدية"، والتي سترحل عن عملها فيما يخص التعاقدات بنهاية الميركاتو الصيفي الحالي بحسب ما أعلن النادي الأربعاء.

ولعبت مارينا غرانوفسكايا على مدار السنوات الماضية العديد من الأدوار داخل أسوار قلعة "ستامفورد بريدج"، أهمها دورها في حسم صفقات عديدة للبلوز سواء في البيع أو الشراء.

وارتبط اسم تشيلسي مؤخرا بأكثر من شخص للعمل كمدير رياضي، أبرزهم أندريا بيرتا الذي يشغل المنصب ذاته في أتلتيكو مدريد الإسباني، وبول ميتشيل رئيس التعاقدات في موناكو الفرنسي.

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