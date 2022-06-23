غزل المحلة يطلب إعادة مباراة الأهلي ويُهدد بالانسحاب من الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة علي العباسي، اليوم الخميس، تقدُّمه بشكوى رسمية لمجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، واتحاد الكرة، مطالبا بإعادة مباراة الاهلى ضد فريقه التي أقيمت مساء الأربعاء، بسبب الأخطاء التحكيمية.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري.

وطالب غزل المحلة في بيات رسمي، بإيقاف حكام مباراته أمام الأهلي إيقاف حكم المباراة عبد العزيز السيد، وعدم إسناد أي مباراة قادمة لغزل المحلة إليه، إعادة المباراة ضد النادي الأهلي؛ نظرًا لوقوع مخالفات جسيمة في تطبيق قانون كرة القدم.

وأوضح مجلس غزل المحلة أنه إذ لم يرى أن هناك قرارات حاسمة سيُقاطع جميع المسابقات الخاضعة لإشرافكم (الدوري وكأس الرابطة) وتجميع كل الأخطاء والمواقف التي لم نأخذ حقَّنا فيها، وإرسالها مرفقة بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع احتفاظ مجلس الإدارة بحقه كاملًا في اتخاذ ما يراه من إجراءات تصعيدية أخرى، يرى فيها حفظًا لحقوقه المشروعة.

وجاء البيان كالتالى:

في ضوء المواقف المؤسفة التي نواجهها كنادٍ بشكلٍ متكرر من قِبَل بعض الحكام المصريين الذين يديرون مباريات الفريق، والتي تكررت مرارًا وتكرارًا، وتكرَّرَت معها شكاوانا الرسمية التي قدَّمناها سابقًا للمسؤولين، وهى مستمرة منذُ الموسم الماضي وفي الموسم الجاري (2021/ 2022) تقدَّمنا بعدة شكاوى واحتجاجات رسمية؛ نظرًا للأخطاء الفادحة التي وقعت ضد فريقنا في عدد كبير من المباريات".

وعددّ غزل المحلة الأخطاء التي تعرض لها بحسب بيانه كالتالي:

1-مباراة الأهلي في الدور الأول، والتي شهدت أحداثًا وأخطاء تحكيمية هزلية، وتقدَّمنا باحتجاج رسمي ضد الحكم (محمد الحنفي) بتاريخ 24/ 11/ 2021، ولم يُتَّخذ فيها أي قرار.

2-مباراة البنك الأهلي في الأسبوع السابع، والتي شهدت أخطاء كارثية من حكم المباراة، وتقدَّمنا باحتجاجٍ ضدَّه، ولم يَجِد احتجاجنا أيَّ صدى لدى الجهات المسؤولة.عدد البيان ذاته الأخطاء التي حدثت من وجهة نظر مسؤولي غزل المحلة في مباراة الأهلي كالتالي:

1-احتسب الحكم في الدقيقة العاشرة ضربة جزاء ضد غزل المحلة، ولم يلجأ للتأكُّد من صحتها من خلال تقنية الـڤار.

2-تعرَّض لاعب فريق المحلة (يحيى حامد) للضرب بالمرفق من لاعب الأهلي في الدقيقة 84 وأشهر الحكم له الكارت الأصفر، رغم أن القانون ينصُّ على وجوب حصول اللاعب مرتكب هذا الخطأ على الكارت الأحمر، ولم يلجأ فيها إلى الـڤار.

3-في هدف الأهلي الثاني الذى أحرزه في الدقيقة 90:35 ارتكب اللاعب (صلاح محسن) لاعب الأهلي خطأ ضدَّ لاعب غزل المحلة في بداية لعبة الهدف، ولم يحتسبه الحكم، ولم يَقُم حكم الـڤيديو باستدعائه لتعديل قراره.

4-في الدقيقة 94:45 قام الحكم بطرد لاعب غزل المحلة أحمد الشيخ بعد استدعاء من حكم الـڤيديو، على الرغم من عدم استدعاء اللعبة للطرد؛ نظرًا للمس لاعب غزل المحلة للكرة قبل اصطدامه بلاعب الأهلي.

5-وفي مشهد كوميديٍّ يدلُّ على عدم دراية الحكم بأبسط قواعد لعبة كرة القدم- قام أحد مشجِّعي فريق الأهلي بالنزول إلى أرض الملعب في الدقيقة 91، وظلَّ في أرض الملعب لمدة تزيد على الدقيقة الكاملة، دون أن يوقِفَ الحكم اللعب، وهو خطأ جسيم يستوجب إعادة المباراة؛ نظرًا لأنه خطأ في تطبيق القانون.

6-ناهيك عن طريقة تعامل الحكم الفجَّة مع لاعبي فريق غزل المحلة، واستخدامه لألفاظ تهكُّميَّة تجاه اللاعبين، والجهاز الطبي أثناء علاج اللاعبين المصابين في أرضية الملعب، حيث قال نصًّا لطبيب الفريق: "ارمي اللاعب بره.. ما تحطِّنيش في حرج"! في نفس الوقت الذي كان يتغاضى فيه عن التهكم والسخرية من الجهاز الفني والإداري لفريق النادي الأهلي، الذين أشبعوه سخرية، دون أن يتخذ معهم أي موقف وقد تسبَّبت هذه الأخطاء عاليه في تغيير نتيجة المباراة، وإنهائها بنتيجة غير عادلة، ومنافية للحقيقة.