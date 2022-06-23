ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نجح الأهلي في الفوز على فريق غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق فوزاً غالياً على فريق البنك الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة ذاتها.

وحافظ الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، من 22 مباراة، فيما جاء الأهلي ثالثا بـ44 من 19 لقاء فقط.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك والأهلي:

1- الزمالك - المركز الأول - 48 نقطة من 22 مباراة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 46 نقطة من 22 مباراة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 44 نقطة من 19 مباراة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 39 نقطة من 22 مباراة.

5- سموحة - المركز الخامس - 36 نقطة من 22 مباراة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 33 نقطة من 22 مباراة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 30 نقطة من 22 مباراة.

8- فاركو- المركز الثامن - 30 نقطة.

9- إنبي - المركز التاسع - 26 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا - المركز العاشر - 26 نقطة.

11- الاتحاد السكندري - المركز الثاني عشر - 25 نقطة.

12- غزل المحلة - المركز الحادي عشر - 25 نقطة.

13- المصري - المركز الثالث عشر - 23 نقطة.

14- الجونة - المركز الرابع عشر - 21 نقطة.

15- الإسماعيلي - المركز الخامس عشر - 19 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 19 نقطة.

17- مصر المقاصة - المركز السابع عشر - 14 نقطة.

18- إيسترن كومباني - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.

قائمة الهدافين:

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن:

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - المركز الأول - 11 هدفًا.

2- مابولولو (الاتحاد السكندري)، مروان حمدي (سموحة) - المركز الثاني - 10 أهداف.

3- جون إيبوكا (إنبي) - المركز الثالث - 9 أهداف.

4- أحمد رفعت (فيوتشر)، عبد الكبير الوادي ( سموحة) - المركز الرابع -8 أهداف.

5- محمد شريف (الأهلي)، أشرف بن شرقي (الزمالك)، محمد هلال (البنك الأهلي)، مصطفى شلبي (إنبي)، خالد قمر (الجونة) - المركز الخامس - 7 أهداف.

6- محمد مجدي أفشة، علي معلول (الأهلي)، عمر السعيد (الزمالك) أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي (فيوتشر)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، ناصر منسي (البنك الأهلي)، أمادو نياس (المقاولون العرب) - المركز السادس - 6 أهداف.