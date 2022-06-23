شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة اتفاق الأهلي مع البلجيكي فيريرا لخلافة موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية أنباء قوية حول تعاقد النادي الأهلي مع البلجيكي يانيك فيريرا لتدريب الفريق لخلافة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تم فسخ عقده الأثنين قبل الماضي.

وقالت تقارير إعلامية أن الأهلي حسيم الاتفاق بنسبة شبه مؤكدة مع المدرب البلجيكي ، لكن مصدر في الأهلي ، قال أن النادي لم يتفاوض مع المدرب البلجيكي فيريرا من الأساس ، موضحاً أن هذا المدرب خارج الصورة تماماً ولا توجد نية للتعاقد معه.

وأشار المصدر إلى أن مفاوضات الأهلي مع مدرب جديد مُستمرة وهناك أكثر من مدرب يتم التفاوض معهم حالياً تمهيداً للتعاقد مع أحدهم ، وتابع المصدر: سيتم الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد بنهاية يونيو الجاري.

وعمل يانيك فيريرا في بداية مشواره كمحلل أداء بالفيديو لدى نادي أندرلخت البلجيكي، ثم انتقل إلى جينت، وبعدها تولى منصب المدرب المساعد لميشيل برودوم المدير الفني لفريق الشباب السعودي في ذلك الوقت، مع استمرار عمله كمحلل أداء.

وفي موسم 2012/2013، تولى يانيك فيريرا قيادة فريق فريق رويال شارلروا البلجيكي، وهو في عمر 31 عامًا ليصبح بذلك أصغر مدرب في تاريخ الدوري البلجيكي.

بعدها بدأ فيريرا تنقل بين الأندية، حيث تولى تدريب فريق سان ترودين، خلال الفترة من من 2013 وحتى 2015، واستطاع حصد لقب الدوري البلجيكي للدرجة الثانية موسم 2014/2015.

وفي الموسم الذي يليه، تولى يانيك فيريرا منصب المدير الفني لفريق ستاندر ليج البلجيكي، وقاده لحصد كأس بلجيكا ثم تولى تدريب فريق ميتشيلين في بلجيكا ، وفي عام 2019، تولى عاد مرة أخرى إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الفتح.