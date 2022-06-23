شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يتحدث عن دروس نفسية منحت "دكة الأهلي" قُبلة الحياة الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، عن الظور الذي لعبه مع نجوم الدكة السابقين في النادي الأهلي، والذين انتقلوا إلى فيوتشر في بداية الموسم الجاري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي أو بشكل مجاني، مثل كريم نيدفيد، ناصر ماهر ومروان محسن.

وقال علي ماهر في تصريحات خاصة لليوم السابع: ناصر ماهر الأهلي لم يكن يرغب في استمراره وسعد سمير كان التفكير أنه أقرب للاعتزال الآن أصبح من أفضل المدافعين، وكريم نيدفيد لم يكن يلعب لأكثر من ثلاث سنوات ومروان محسن كان يتعرض لانتقادات عنيفة والآن استعاد مستواه بشكل كبير.

أضاف مدرب فيوتشر: لم نكن نركز على الملعب والتدريبات فقط ولكن كان هناك جانب نفسي نعمل عليه، التوفيق حالفنا واللاعبين كان لديهم استعداد لاستعادة مستواهم، مثلا أحمد عاطف ومحمود مرعي ومحمد رضا، أصبحوا نجوم في الفريق الآن، من المهم أن يكون اللاعب لديه الدافع والاستعداد لتقديم شئ.

وحقق علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، إنجازاً فريداً فى الكرة المصرية، بعدما قاد فريقه الصاعد حديثاً إلى الدوري العام للوصول إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى سابقة لم تحدث بالكرة المصرية لفريق فى موسمه الأول بالدوري الممتاز.

ويعد هذا إنجازاً يضاف إلى على ماهر أيضاً فى مسيرته التدريبية، بعدما حقق الصعود إلى كأس الكونفدرالية عامين متتاليين، حيث قاد المصري الموسم الماضي للتأهل للكونفدرالية، قبل أن يحقق نفس الإنجاز مع فيوتشر الموسم الجاري.