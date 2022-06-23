شكرا لقرائتكم خبر عن أبوعبلة وأخصائي تأهيل الأهلي يعودان للقاهرة بعد رحلة النمسا والمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، والدكتور محمد وفائي إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بالنادي،للقاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما قام الثنائي بزيارة نادي بايرن ميونخ الألماني، ‏قبل التوجه ‏إلى النمسا، للاطلاع على آخر المستجدات والتقنيات الحديثة في مجال الطب الرياضي.

ووجه الدكتور أحمد أبوعبلة الشكر للجهاز الطبي لفريق ‏بايرن بقيادة الدكتور يوخن هانا لتعاونه مع الجهاز الطبي بالأهلي، كما حرص على إهداء درع الأهلي للدكتور يوخن على هامش الزيارة، والذي أعرب عن امتنانه لهذه اللافتة الكريمة من طبيب الأهلي.‏

وعقب رحلة ألمانيا توجه الدكتور أحمد أبوعبلة إلى النمسا رفقة أكرم توفيق لعرض اللاعب على ‏البروفيسور كريستيان فينك، واطلاعه على الأشعة والقياسات العضلية وذلك للوقوف على ‏آخر مستجدات حالته وموعد شفائه وانتظامه في التدريبات الجماعية. ‏



وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ‏في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون وأجرى جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف ‏البروفسيور كريستيان فينك في النمسا.