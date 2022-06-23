شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة لـ" كماتشو " تحدد موقفه من موقعة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد فتح الله " كماتشو " مدافع فريق غزل المحلة للأشعة عقب الإصابة الذى تعرض لها في مباراة الأهلى أمس لتحديد إصابة اللاعب و معرفة موقفة من المشاركة أمام الإسماعيلى في الجولة القادمة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى مصطفى عبده الاطمئنان على اللاعب محمد فتح الله " كماتشو " بسبب خبرة اللاعب الكبيرة و الأداء الجيد الذى يظهر عليه في المباريات.

و منح المدير الفنى لفريق غزل المحلة راحة للاعبى الفريق لمدة 24 ساعة عقب مواجهة الأهلى أمس و التى تلقى الفريق المحلاوى الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف .

و يستضيف فريق غزل المحلة نظيره الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الثلاثاء المقبل على ستاد المحلة في تمام الساعة السابعة مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الـ12 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 7 مباريات .