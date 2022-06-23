شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر البديل الإستراتيجى في تشكيلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح سيف فاروق جعفر صانع ألعاب الزمالك البديل الإستراتيجى للمغربى أشرف بن شرقى في التشكيلة الأساسية للبرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق فى ظل التأكيدات الخارجة من القلعة البيضاء تؤكد قرب رحيل اللاعب المغربى عن صفوف الفريق بنهاية عقده مع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى .

سيف جعفر يلفت الأنظار إليه بشدة

ونجح سيف فاروق جعفر في لفت الأنظار إليه بشدة خلال الفترة الماضية عندما نجح في تحقيق هدف التعادل لفريقه أمام الداخلية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر ، كما ساهم في تعديل نتيجة فريقه في لقاء القمة أمام الأهلى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما

سيف جعفر البديل الإستراتيجى لمنطقة الوسط

ويأمل مسئولو الزمالك في أن يكون سيف جعفر البديل الجيد لمنطقة وسط الملعب والتي تعانى من غيابات عديدة نتيجة للإجهاد والإصابات التي ضربت الفريق وهو ما أجبر المدير الفني على الإستعانة ببعض اللاعبين الشباب مثل سيف جعفر وسيد نيمار ويوسف أسامة نبيه

سيف جعفر يتمسك بالفرصة

ويتمسك سيف جعفر بالفرصة بشكل كبير عن طريق أدائه الجيد خلال الدقائق التي يشارك فيها مع الفريق ، ويرفض تماما أن يخرج من المباراة دون وضع بصمة حقيقية سواء صناعة فرصة أو إحراز هدف .

سيف جعفر يأمل في حصد بطولة مع الزمالك

يأمل سيف جعفر في حصد بطولة مع الزمالك خلال الموسم الحالي في ظل احتلال الفريق الأبيض لصدارة الدورى ، بالإضافة لوصول الفريق للمباراة النهائية في كأس مصر القديم ، والوصول لدور الـ16 من بطولة كأس مصر الجديد .