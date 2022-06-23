شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة فى بيان رسمي .. إعادة مباراة الأهلى أو الانسحاب من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة على العباسى خلال بيان رسمي تقديم شكوى الى رابطة الأندية المحترفة و الاتحاد المصرى لكرة القدم مطالبا بإعادة مباراة الاهلى ضدد فريقه التي أقيمت أمس عقب أخطاء الحكام التي تسببت في هزيمة الفريق وتعرضة لخساراة 3 نقاط .

وجاء البيان كالتالى .. " بيـان من مجلس إدارة شـركة غزل المحلة لكرة القـدم

بشأن أحداث مبـاراة النـادي أمام فريق النادي الأهلي أمس

يعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس علي العباسي، تقدُّمه بشكوى رسمية لمجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، جاء نصها كالتالي:

السيد الأستاذ/ رئيس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم السيد الأستاذ/ رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم السيد الأستاذ/ رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السيد الأستاذ / رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تحية طيبة وبعد،،

في ضوء المواقف المؤسفة التي نواجهها كنادٍ بشكلٍ متكرر من قِبَل بعض الحكام المصريين الذين يديرون مباريات الفريق، والتي تكررت مرارًا وتكرارًا، وتكرَّرَت معها شكاوانا الرسمية التي قدَّمناها سابقًا للمسؤولين، وهى مستمرة منذُ الموسم الماضي. وفي الموسم الجاري (2021/ 2022) تقدَّمنا بعدة شكاوى واحتجاجات رسمية؛ نظرًا للأخطاءالفادحة التي وقعت ضد فريقنا في عدد كبير من المباريات، منها -على سبيل المثال لا الحصر: -

1-مباراة الأهلي في الدور الأول، والتي شهدت أحداثًا وأخطاء تحكيمية هزلية، وتقدَّمنا باحتجاج رسمي ضد الحكم (محمد الحنفي) بتاريخ 24/ 11/ 2021، ولم يُتَّخذ فيها أي قرار.

2-مباراة البنك الأهلي في الأسبوع السابع، والتي شهدت أخطاء كارثية من حكم المباراة، وتقدَّمنا باحتجاجٍ ضدَّه، ولم يَجِد احتجاجنا أيَّ صدى لدى الجهات المسؤولة. ونظرًا لكل ما سبق، وللتكرار الذى يصل إلى حدِّ التعمد -من وجهة نظرنا-، وكذلك في ضوء الوعود المتكرِّرة التي تذهب هباءً في كل مرة بإصلاح منظومة التحكيم وإرساء مبادئ العدالة بين أطراف المنظومة الكروية في مصر، والتي تؤكِّد أحداث مباراتنا بالأمس أمام النادي الأهلي أنها وعود برَّاقة وزائفة، وأن الظلم والفساد سيظلَّان يتسيدان المشهد في عالم كرة القدم المصرية، وفى ضوء التزامنا بالتمسُّك ببصيص الضوء في نهاية هذا النفق المظلم الذي وضع الكرةَ المصريَّةَ فيه البعضُ (من المسؤولين، مع شديد الأسف)؛ فإننا نتقدَّم إليكم بهذا الاحتجاج الرسمي على ما جرى من أحداث تحكيمية غير طبيعية وقعت بالمباراة أمس، وتتمثَّل في:

1-احتسب الحكم في الدقيقة العاشرة ضربة جزاء ضد غزل المحلة، ولم يلجأ للتأكُّد من صحتها من خلال تقنية الـڤار.

2-تعرَّض لاعب فريق المحلة (يحيى حامد) للضرب بالمرفق من لاعب الأهلي في الدقيقة 84 وأشهر الحكم له الكارت الأصفر، رغم أن القانون ينصُّ على وجوب حصول اللاعب مرتكب هذا الخطأ على الكارت الأحمر، ولم يلجأ فيها إلى الـڤار.

3-في هدف الأهلي الثاني الذى أحرزه في الدقيقة 90:35 ارتكب اللاعب (صلاح محسن) لاعب الأهلي خطأ ضدَّ لاعب غزل المحلة في بداية لعبة الهدف، ولم يحتسبه الحكم، ولم يَقُم حكم الـڤيديو باستدعائه لتعديل قراره.

4-فى الدقيقة 94:45 قام الحكم بطرد لاعب غزل المحلة أحمد الشيخ بعد استدعاء من حكم الـڤيديو، على الرغم من عدم استدعاء اللعبة للطرد؛ نظرًا للمس لاعب غزل المحلة للكرة قبل اصطدامه بلاعب الأهلي.

5-وفي مشهد كوميديٍّ يدلُّ على عدم دراية الحكم بأبسط قواعد لعبة كرة القدم- قام أحد مشجِّعي فريق الأهلي بالنزول إلى أرض الملعب في الدقيقة 91، وظلَّ في أرض الملعب لمدة تزيد على الدقيقة الكاملة، دون أن يوقِفَ الحكم اللعب، وهو خطأ جسيم يستوجب إعادة المباراة؛ نظرًا لأنه خطأ في تطبيق القانون.

6-ناهيك عن طريقة تعامل الحكم الفجَّة مع لاعبي فريق غزل المحلة، واستخدامه لألفاظ تهكُّميَّة تجاه اللاعبين، والجهاز الطبي أثناء علاج اللاعبين المصابين في أرضية الملعب، حيث قال نصًّا لطبيب الفريق: "ارمي اللاعب بره.. ما تحطِّنيش في حرج"! في نفس الوقت الذي كان يتغاضى فيه عن التهكم والسخرية من الجهاز الفني والإداري لفريق النادي الأهلي، الذين أشبعوه سخرية، دون أن يتخذ معهم أي موقف. وقد تسبَّبت هذه الأخطاء عاليه في تغيير نتيجة المباراة، وإنهائها بنتيجة غير عادلة، ومنافية للحقيقة. وعليه، فإننا نتوجه لسيادتكم بهذا الاحتجاج، مطالبين بالآتى:

1-إيقاف حكم المباراة عبد العزيز السيد، وعدم إسناد أي مباراة قادمة لغزل المحلة إليه. 2-إعادة المباراة ضد النادي الأهلي؛ نظرًا لوقوع مخالفات جسيمة في تطبيق قانون كرة القدم.

ونهيب بسيادتكم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إرساء العدالة بين فرق الدوري، والنهوض بمسئووليتكم تجاه أطراف المنظومة؛ فقد بلَغَ السَّيلُ الزُّبى وطفَحَ الكيل. ويرى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أن ما يحدث ليس فقط ظُلمًا لنتائج وسير النادي في طريقه الصحيح، ولكن الأخطر هو زرع الكراهية والحقد داخل نفوس الجماهير تجاه الأندية التي تأخذ حقوقًا ليست لها، وهذا يُعدُّ هدمًا للهدف الرئيسي للمنظومة الرياضية، كما أنه يؤدِّي إلى ضرب استقرار المجتمع، وإثارة الفتن بين فئاته المختلفة. وقد رتَّبنا أنفسنا في هذه المرة إن لم يكن هناك وقفة حاسمة؛ فسنقوم باتخاذ قرارات، من شأنها:

1-مقاطعة جميع المسابقات الخاضعة لإشرافكم (الدوري وكأس الرابطة).

2-تجميع كل الأخطاء والمواقف التي لم نأخذ حقَّنا فيها، وإرسالها مرفقة بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مع احتفاظ مجلس الإدارة بحقه كاملًا في اتخاذ ما يراه من إجراءات تصعيدية أخرى، يرى فيها حفظًا لحقوقه المشروعة. وتفضَّلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م/ علي حسن العباسي

وفي سياق متصل، فإن المجلس يندِّد بالممارسات التي يقوم بها بعض الإعلاميين، من خلال الاستوديوهات التحليلية التي تعقب المباريات، وكذلك معلِّقي بعض المباريات؛ وذلك لمواقفهم المتحيزة على طول الخط ضد نادينا، وكذلك عدم إرسائهم مبدأ الحياد، المفترض وجوده لدى الإعلاميين الذين يعملون في القنوات العامة المختلفة. كما ندَّد المجلس بالانحياز الفاضح لمخرج مباراتنا بالأمس أمام النادي الأهلي؛ حيث تعمَّد التغافل عن إعادة اللقطات المهمة أثناء سير المباراة، والتي كان منها لقطة الهدف الثاني للنادي الأهلي، الذي شهد خطأ من لاعب الأهلي، والذي أشار إليه المجلس في شكواه المشار إليها سلفًا، وكذلك لقطة نزول أحد المشجعين لملعب المباراة دون أن تنقله كاميرات المخرج على الإطلاق. ويؤكد المجلس على أنه لا يطلب لفريقه أكثر من حقه المشروع، الذي يدور في إطار العدل والمساواة بين الأندية كافة.