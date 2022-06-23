شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الصالات: مواجهة موريتانيا صعبة فى دور الـ8 للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات إن الفريق سيخوض مباراة صعبة غدًا الجمعة أمام المنتخب الموريتاني في دور الثمانية للبطولة العربية التي تستضيفها السعودية.

تابع هشام صالح في المؤتمر الصحفي أن منتخب موريتانيا يتميز بالسرعة والمهارة ، مؤكدًا أن مستوى منتخب مصر في تصاعد تدريجي، وقدمنا مستوى رائعاً أمام منتخب الجزائر، وأتمنى أن نقدم أداءً أفضل في المباراة المقبلة".

ضرب منتخب مصر لكرة الصالات موعدا مع منتخب موريتانيا في دور الثمانية لكأس العرب السادسة، لكرة الصالات 2022، والمقامة في السعودية ،وتضم قائمة المنتخب 16 لاعبًا لخوض منافسات كأس العرب، وهم: محمود عبد الوهاب، وجمال عبد الناصر، وأحمد فكرى، ومصطفى عيد، وإبراهيم السيد صلاح، وأحمد عبد القادر، ومحمد جمال، ومحمد سعيد لبيب، ومحمد مصطفى كامل، وخالد عبد الله، وطارق أحمد، ومحمد عبد الحميد، ومحمد طلعت فرج، ومحمد فوزى، وعلاء محمود، وعبد الرحمن عيد.

وحقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح فوزا مثيرا على منتخب الحزائر بهدفين دون رد، سجلهما كريم مارادونا وعلاء دونجا، في المباراة التي جمعت المنتخبين بدور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة بالسعودية،بهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر رفقة المنتخب العراقي لربع نهائي البطولة بينما يودع منتخب الجزائر البطولة من الدور الأول.

وتعادل منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، مع نظيره العراقي بثلاثة أهداف لكل فريق في افتتاح مشوارهما في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية في الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجاري