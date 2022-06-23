شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الغيابات تطارد الاتحاد السكندرى قبل مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى أزمة كبيرة بسبب الغيابات التي ضربت صفوف زعيم الثغر قبل مواجهة فاركو المقرر لها 27 يونيو الجارى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويفقد الاتحاد السكندرى أهم عناصره في الخط الأمامى الأنجولى مابولولو بعد تأكد غيابه 3 أسابيع عن صفوف سيد البلد بعدما أثبتت أثبتت الأشعة التى خضع لها إصابته بمزق فى العضلة الأمامية وحدد الجهاز الطبى جلسات علاجية يخضع لها اللاعب خلال الأيام المقبلة حتي يتماثل الشفاء ويعود لتدريبات الفريق .

ويغيب فوزي الحناوي عن صفوف سيد البلد لمدة 3 أسابيع مقبلة بسبب إصابته بشرخ في وجه القدم وهو ما يستوجب خضوعه لفترة راحة تمنعه عن المشاركة في المباريات المقبلة للأخضر، الأمر الذى يصعب مهمة عماد النحاس في توفير بديله.

انضم كريم ممدوح لقائمة إصابات الاتحاد السكندرى بسبب ألآم الظهر ليتأكد غيابه عن مباراة فاركو وتحوم الشكوك حوص مصير أحمد عادل "ميسي" من اللحاق بمباراة فاركو بعد شكواه من بعض الألآم في "صابونة" الركبة ليخضع لجلسة علاج طبيعى بعدما طلب عماد النحاس تجهيزه لمباراة فاركو المقبلة في الدورى.

وحرص محمد مصيلحى رئيس النادى على مساندة لاعبيه في التدريبات الجماعية والشد من أزرهم مطالبهم بمواصلة الانتصارات والأداء الجيد أمام فاركو من أجل إسعاد جماهير سيد البلد وتعويضهم عن الفترة الصعبة بسبب النتائج السلبية التي قدمها الفريق خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى في مبادرة تعكس العلاقة المحترمه بين الناديين وافقت إدارة نادي فاركو على جلوس جماهير نادي الاتحاد السكندري بالسنتر خلال مباراة الفريق وعلى الرغم ان لقاء فاركو والاتحاد السكندري ستقام على ملعب فاركو رسمياً كما محدد لها في جدول الدوري الممتاز إلا أن إدارة نادي فاركو وافقت على جلوس جماهير نادي الاتحاد السكندري في السنتر.