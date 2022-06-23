شكرا لقرائتكم خبر عن الاوليمبية" توضح موقفها من التعاقد مع الخبير الأجنبى للطائرة .. وأسباب رفع أسمه من بعثة المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الباسل عبد الله رئيس اتحاد الشراع وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والقائم بأعمال المدير التنفيذى للجنة ، أن اللجنة تلقت خطاب رقم 749 بتاريخ 17 مايو الماضى من الدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة ، يطلب من اللجنة الموافقة على تعاقد اتحاد الكرة الطائرة مع الهولندى جيدو فيرمولين لتدريب المنتخب الأول للكرة الطائرة للرجال خلال الفترة من الأول من يونيو الجارى وحتى 30مايو من العام المقبل طبقا لاختصاصها الوارد بقانون الرياضة ،

أضاف أن اللجنة ردت على الوزارة بالخطاب رقم 746 بتاريخ 30 مايو الماضى بعد الرجوع إلى إدارة الشئون الفنية لإبداء الرأى من خلال النتائج التى حققها المدرب ومراجعتها عندما كان يتولى تدريب منتخب مصر الاول للكرة الطائرة للرجال ، جاء فى الخطاب أن المدرب المذكور كان يعمل مديرا فنيا للمنتخب الأول للرجال عام 2019 ، وحصل على المركز الرابع فى دورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت بالمغرب عام 2019 ، كما حصل على المركز ال 14 والأخير فى بطولة العالم التى استضافتها اليابان فى نفس العام ، وخرج من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 ، مشيرا إلى أن رأى اللجنة الأوليمبية جاء بوقف التعاقد مع المدرب الهولندى نظرا لسوء النتائج التى حققها مع المنتخب من قبل ، استنادا إلى فشله مع منتخبنا الوطني .

أشار باسل إلى أنه ورد إلى اللجنة خطاب من اتحاد الكرة الطائرة بتاريخ 18 يونيو الجارى متضمن التشكيل النهائى لبعثة الكرة الطائرة المشاركة فى الدورة ، وبعد مراجعة كشف الأسماء المرسل من الاتحاد تبين وجود أسم المدرب الهولندى ، الذى أبدت اللجنة الأوليمبية رأيها فيه من قبل بعد نتائجه السيئة مع منتخب مصر ، وأقرت بضرورة عدم التعاقد مع المدرب الهولندى لسوء نتائجه مع المنتخب الأول للكرة الطائرة فى الفترة التى تولى فيها الإدارة الفنية للمنتخب ، ولذلك طلبت اللجنة من الاتحاد رفع أسم المدرب من بعثة الكرة الطائرة ، باعتبار تشكيل البعثات فى الدورات المجمعة وفقا لصحيح لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من اختصاص اللجنة الأوليمبية.