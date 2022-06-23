شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يغادر النمسا لاستكمال برنامجه التأهيلى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر أكرم توفيق لاعب الأهلي النمسا خلال الساعات المقبلة مُتجهاً إلى قطر لأستكمال برنامجه التأهيلي بعد الخضوع للفحص الطبي لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك ضمن مراحل عودة اللاعب للتدريبات الجماعية بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

على صعيد ذاته ، قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي والمتواجد ‏مع أكرم توفيق إن الطبيب النمساوي كريستيان فينك، الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب، ويشرف حاليًا على برنامجه التأهيلي، أكد على ‏اقتراب عودة أكرم توفيق للتدريبات الجماعية، وذلك بعد الاطلاع على آخر التقارير والأشعة والقياسات ‏العضلية والفحص الطبي للاعب، حيث أثنى على البرنامج التأهيلي الخاص به، والذي قام بتنفيذه‏ في القاهرة، وأحد المراكز الطبية المتخصصة في قطر.‏

ويرافق الدكتور أحمد أبوعبلة اللاعب أكرم توفيق في النمسا؛ لعرضه على البروفيسور فينك، الطبيب المعالج له‏، والاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة في ضوء ‏الأشعة والفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها اللاعب، حيث أكد الطبيب النمساوي أن أكرم توفيق اقترب ‏من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ‏في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون، وأجرى الجراحة تحت إشراف كريستيان فينك ‏في النمسا، ثم خضع اللاعب لفترة تأهيل في القاهرة وقطر؛ للتعافي من إصابته وتجهيزه للعودة ‏إلى المشاركة في التدريبات الجماعية التى ستكون في أغسطس المقبل بنسبة كبيرة.