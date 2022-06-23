شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بعثة مصر تصل مطار وهران بالجزائر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار مدينة وهران بالجزائر وصول بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19 المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو القادم بمشاركة 26 دولة.

وكان في استقبال بعثة مصر وفد مقدمة البعثة الذي حضر للجزائر يوم السبت الماضي للترتيب لاستقبال أفراد البعثة الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والذي حرصا على استقبال بعثة مصر في مطار أحمد بن بلة بمدينة وهران

وشهد استقبال البعثة ترحيب من قبل اللجنة المنظمة وحفاوة الاستقبال حيث حضرت بعثة مصر للجزائر على متن طائرة خاصة تم توفيرها لنقل البعثة التي تضم 289 فردا بينهم 183 لاعب و106 أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في رحلة استمرت لمدة أربعة ساعات

تواجد مع البعثة من القاهرة المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث

وكان وفد مقدمة البعثة توجه إلى مدينة وهران يوم السبت الماضي من أجل الترتيب لتسجيل البعثة واستلام مقرات الاقامة ومواعيد التدريبات وتنقلات البعثة وتذليل كافة العقبات قبل وصول بعثة مصر

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد اجتماعا بأفراد البعثة قبل السفر يوم الثلاثاء الماضي من أجل التأكيد على الثقة في قدرات ابطال مصر وأن المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط خطوة مهمة واحتكاك قوي استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 واستعدادا للمشاركة في العديد من البطولات الدولية والافريقية في الفترة القادمة .



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (6)



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (7)



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (8)



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (9)



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (10)



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (11)



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (12)



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (13)



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (14)



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (15)



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (1)



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (2)



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (3)



بعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط (4)